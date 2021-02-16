İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşündükleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt’e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.