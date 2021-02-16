Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Siirt merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ ile bağlantısı olduğunu düşündükleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt’e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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