Bodrum'da saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle bazı direkler ve ağaçlar devrildi. Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi.

Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak ve Gümüşlük mahallelerinde balıkçılar, kıyıdaki teknelerinin zarar görmemesi için çaba sarfetti. Amatör balıkçılara ait bazı tekneler ise su aldı.

İlçede rüzgarın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İzmir'de balıkçı tekneleri battı

Fırtına, İzmir'in Dikili ilçesinde de etkili oldu.

Şiddetli esen poyraz nedeniyle, bazı küçük balıkçı tekneleri battı.

Bazı tekne sahipleri de kendi imkanlarıyla teknelerini kurtarmaya çalıştı.

İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm vapur seferleri durduruldu.

"Sitenin kamelyası havaya uçtu"

İzmir'de etkili olan kuvvetli fırtına sebebiyle, Bornova ilçesinde bulunan bir sitenin kamelyası havaya uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

