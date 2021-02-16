Yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalar sonucu kar nedeniyle kapanan merkez ilçede 3, Eflani'de 11, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 5 ve Yenice'de 5 olmak üzere 36 köy yolu ulaşıma açıldı.

Merkez ilçede 4, Eflani'de 4, Eskipazar'da 12, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 43 köy yolun açılması için çalışmalar sürüyor.