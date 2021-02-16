Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te kardan kapanan 36 köy yolu açıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle kapanan 79 köy yolundan 36'sında ulaşım yeniden sağlandı.
Yoğun kar nedeniyle merkezde 7, Eflani'de 15, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 18, Yenice'de 10 ve Safranbolu'da 12 olmak üzere toplam 79 köy yolu ulaşıma kapandı.
Çalışmalar sonucu kar nedeniyle kapanan merkez ilçede 3, Eflani'de 11, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 5 ve Yenice'de 5 olmak üzere 36 köy yolu ulaşıma açıldı.
Merkez ilçede 4, Eflani'de 4, Eskipazar'da 12, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 43 köy yolun açılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu Meteoroloji
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