Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Mehmet Kadri Kurt yönetimindeki işçi servisi Diyarbakır-Eğil kara yolunda Aydın Ayyıldız idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ayyıldız ile serviste bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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