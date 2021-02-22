İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) ekipleri tarafından vatandaşa anlatıldı.

UYUMA uygulaması hakkında da bilgi verildi

İçişleri Bakanlığı “Gözümüz olun” sloganıyla geliştirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) adlı uygulama ile uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler ayrıca UYUMA'nın nasıl kullanıldığı hakkında da bilgi verildi.

Akıllı telefonlara indirilen uygulama sayesinde kullanıcılar ihbarda bulunabiliyor. Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor ve ihbarcının kimliği gizli tutuluyor.