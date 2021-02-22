İl genelinde 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirerek parçalayıp satan ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

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Ruhsat ve araç plakalarına da el konuldu

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, parçalara bölünmüş çok sayıda araç ve farklı kişilere ait ruhsat ile araç plakaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. ​​​​​​​