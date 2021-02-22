Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Parçalara bölünmüş çok sayıda araç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen araç hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda parçalara bölünmüş çok sayıda araç bulundu.
İl genelinde 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, farklı illerden çalınan araçları kente getirerek parçalayıp satan ve oto değiştirme işlemine tabi tuttukları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Ruhsat ve araç plakalarına da el konuldu
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, parçalara bölünmüş çok sayıda araç ve farklı kişilere ait ruhsat ile araç plakaları ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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