Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza basan sürücü yaşlı adama çarptı
İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, kaldırımda yürüyen yaşlı adama çarptı. Şoka giren sürücü ve yaralı adam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı.
İstanbul Şişli'de yabancı uyruklu Widline Erie, öğrenci yurduna eşya bıraktıktan sonra yola çıkmak istedi. Bu sırada fren yerine gaza basan sürücü Erie aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızlanarak sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, o sırada kaldırımda bastonuyla yürüyen Sebahattin Özcan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle havada takla atan yaşlı adam yere düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü de sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılıp hastaneye götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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