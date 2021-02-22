Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye başladı.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 7 milyon metreküp artarak, yüzde 32 seviyesine yükseldi.

Mevcut su kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılıyor

Barajda bulunan mevcut suyun, kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.

Karların erimeye başlamasıyla barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.