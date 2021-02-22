Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölköy Barajı'nın su seviyesi yüzde 32'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi kar nedeniyle yüzde 32'ye yükseldi.
Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle doluluk oranı yüzde 22'ye kadar düşen Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi yükselmeye başladı.
Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan Gölköy Barajı'ndaki su seviyesi, Bolu Dağı, Abant ve Mudurnu derelerinden gelen suyla 7 milyon metreküp artarak, yüzde 32 seviyesine yükseldi.
Mevcut su kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılıyor
Barajda bulunan mevcut suyun, kentin 7 aylık su ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu belirtildi.
Karların erimeye başlamasıyla barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesinin beklendiği kaydedildi.
Etiketler: Barajlar
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