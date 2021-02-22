Balığı karaya çıkaranlardan Taner Zereden, sabah saatlerinde hobi olarak arkadaşlarıyla balık tutmaya geldiklerini söyledi.

Yunusun kıyıya kadar yanaştığını belirten Zereden, şunları aktardı:

"Oltalarla yunusu kıyıya yanaştırıp iskele kenarına kadar yavaş yavaş götürüp oradan dışarıya çıkardık, sonra belediye ekipleriyle görüştük. Denize geldiler, kıyıdan alamayacaklarını söylediler. Yunusu tekrar denize bıraktık, onlar da alıp götürdü. Muhtemelen yaralanmıştı, çünkü ağ izleri vardı, sıkışmış ağlara. Bir de yunusta mermi izleri vardı.”

Taner Zereden, yunusu 4 kişi karaya çıkarabildiklerini anlatarak, "İriydi, yaklaşık 100 kilogram vardı. Hemen hemen 6 arkadaş tekrar suya indirdik. Belediye ekipleri, ivedi şekilde gelip denizden aldılar" dedi.

