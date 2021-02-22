Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık bahçesinden geçen 6 kurt, mahalledeki bir evin kapısına kadar geldi. Kurtlar evin bahçesinde bir süre durduktan sonra tekrar geldikleri yönde gitti. Bu anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürüyü kamerada fark ettiler

Yurt dışında yaşayan ev sahibinin oğlu Yüksel Köse uzak bağlantıyla kamera görüntülerini izledi. Güvenlik kamerasına evi kontrol etmek için baktığında yerde çok sayıda iz fark etti:

"Kayıtlarda saat 5.30 sıralarında kurt sürüsünü gördüm, çok şaşırdım. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Çevrede başka evler de vardı, dışarıda o saatte kimsenin olmaması şans."

Mahalle sakinlerine uyarı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, kurtların görüldüğü bölgede inceleme yaparak mahalle sakinlerine dışarıda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ev sahibi Mualla Köse, kurtların geldiğinden haberi olmadığını ve duyunca çok şaşırdığını söyledi:

"Sabah gelmiş kurt sürüsü, ben herhangi bir ses duymadım. 45 yıldır burada kalıyorum, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Oğlum güvenlik kamerasından videoyu atınca haberim oldu. Kurtların evin penceresine bakmaları da beni şaşırttı. Daha önce de gelmiş olabilirler."