Kentte terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla terör örgütü YPG/PKK içerisinde faaliyet gösteren Ş.Y'nin, terör örgütünden kaçarak, 17 Şubat'ta Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Ş.Y., işlemleri yürütülen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde annesi ve babasıyla buluşturuldu.



