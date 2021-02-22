Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaylalarda kar kalınlığı 80 santimi geçti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı yaylalarda kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti.
Taşova ilçesine bağlı bin 700 rakımlı Belevi ve Dereli Köyü yaylalarında kar kalınlığı ortalama 80 santimi buldu.
Yaylaların bazı bölgelerinde kar kalınlığı 80 santimin de üzerinde.
Karların erimesi ile barajlardaki su oranının da artması bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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