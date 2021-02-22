İstanbul Çatalca'da oturan Fuat A., internet üzerinden Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanıştı. Bir süre internetten konuşan ikili ardından telefonla görüşmeye başladı.

Kadın, Türkiye'ye gelip evlenebilmeleri için Fuat A.'dan para istedi. Buna kanan Fuat A., kadının söylediği banka hesabına 3 defa olmak üzere toplam 53 bin lira para gönderdi.

Bulgaristan uyruklu kadına bir daha ulaşamayan Fuat A. dolandırıldığını anlayınca polisten yardım istedi.

Dolandırıcılardan biri polis çıktı

Ekiplerin çalışmasıyla Fuat A.'nın para yatırdığı hesabın sahibinin Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bülent Ç. olduğu anlaşıldı. Bülent Ç.'nin hesaplarında yapılan incelemelerde son 1 ay içerisinde 200 bin liralık para giriş ve çıkışlarının olduğu belirlendi.

Hesaba gelen paraların yatırıldıktan hemen sonra Mehmet Emin K.'ya havale edildiği tespit edildi.

Takibe alınan Mehmet Emin K.'nın hesabına para yatırılır yatırılmaz ATM üzerinden parayı çektiği görüldü. Bunun üzerine Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç., gözaltına alındı.

2 şüpheli de tutuklandı

Şüpheliler Mehmet Emin K. ve polis memuru Bülent Ç.'nin evlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefon, çok sayıda kredi kartı ve sim kartı bulundu.

2 şüpheli sorgulanmalarının ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Yabancı uyruklu kadın aranıyor

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu düşünülen Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli asker Ö.B. de açığa alındı.

Fuat A.'ya tuzak kurarak ondan para isteyen kadının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.