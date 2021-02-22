Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 20 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 161 zanlıdan 20'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 1598 uyuşturucu hap, 405 gram esrar, 38 gram eroin, 1 gram kokain, ruhsatsız 3 tabanca ile bu silahlara ait 10 mermi ele geçirildi.
161 şüpheliden 20'si tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 161 zanlıdan 20'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 141'i serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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