Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 2 kente kar uyarısı
Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor. Yetkililer, oluşabilecek buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Buzlanma ve çığ tehlikesine dikkat
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Etiketler: Meteoroloji Kar Yağışı Yağış
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