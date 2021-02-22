Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
725 nüfuslu köyde köy imamı hariç herkesin soyadı aynı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Siirt’in Aksöğüt köyünde yaşayan vatandaşların köy imamı hariç hepsi Yeşilyurt soyadını taşıyor.
Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfusu olan Aksöğüt köyünde birçok kişi aynı adı ve soyadı taşıyor. Bu durum köyde karışıklığa yol açıyor.
Bakkal borç defterine ad ve soyadları aynı olan müşterilerinin babalarının da adını ekleyerek karışıklığı önlüyor.
Köye gelen resmi evraklardaki isimlerde de çoğu zaman karışıklık yaşanıyor.
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