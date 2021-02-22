Kurtalan ilçesine bağlı 93 haneli ve 725 nüfusu olan Aksöğüt köyünde birçok kişi aynı adı ve soyadı taşıyor. Bu durum köyde karışıklığa yol açıyor.

Bakkal borç defterine ad ve soyadları aynı olan müşterilerinin babalarının da adını ekleyerek karışıklığı önlüyor.

Köye gelen resmi evraklardaki isimlerde de çoğu zaman karışıklık yaşanıyor.