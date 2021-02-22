Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Sakarya merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda Sakarya'da 9 ve Ankara'da 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete getirilen yabancı uyruklu 11 zanlının işlemleri ve bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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