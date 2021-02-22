Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonları: 3 tutuklama
Şırnak'ta 1 haftada terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 40 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 15-21 Şubat'ta kent genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 37'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
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