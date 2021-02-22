Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü’nde 20 yıldır çobanlık yapan Hasan Dalman’ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı.

Dalman’ın gece ağılda bıraktığı 100 hayvandan 25’i kurtlar tarafından öldürülmüş, 15’i de yaralanmış olarak bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Daha önce de hayvanları zarar görmüştü

Birçok hayvanın da kayıp olduğu saldırı nedeniyle Dalman 50 bin TL zarara uğradığını söyledi.

4 ay önce de Ilıca Barajı’nda 10’a yakın hayvanı boğulan Dalman, yaşadığı zarar nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.

Haber: Sekvan Küden