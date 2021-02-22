Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak’ta sürüye kurt saldırısı: 25 keçi telef oldu
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak’ın İdil ilçesinde kurtlar ağıldaki 25 keçiyi öldürdü, 15’ini yaraladı. Çoban Hasan Dalman ise 50 bin TL zarara uğradığını söyledi.
Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü’nde 20 yıldır çobanlık yapan Hasan Dalman’ın keçi sürüsü kurtların saldırısına uğradı.
Dalman’ın gece ağılda bıraktığı 100 hayvandan 25’i kurtlar tarafından öldürülmüş, 15’i de yaralanmış olarak bulundu.
[Fotoğraf: DHA]
Daha önce de hayvanları zarar görmüştü
Birçok hayvanın da kayıp olduğu saldırı nedeniyle Dalman 50 bin TL zarara uğradığını söyledi.
4 ay önce de Ilıca Barajı’nda 10’a yakın hayvanı boğulan Dalman, yaşadığı zarar nedeniyle yetkililerden yardım bekliyor.
Haber: Sekvan Küden
Etiketler: Hayvancılık
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