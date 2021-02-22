Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da kısıtlamaya uymayan 1397 kişiye ceza
Ankara'da son bir hafta yapılan koronavirüs denetimlerinde, kurallara uymayan 1397 kişiye toplam 1 milyon 466 bin lira para cezası kesildi.
Ankara'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılarak, toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.
Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat - 21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 1.466.332,00 lira para cezası uygulanmıştır.— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) February 22, 2021
Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım. pic.twitter.com/ZRoQyPV7CN
Etiketler: Koronavirüs Ankara Ankara Valiliği Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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