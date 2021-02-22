Ankara'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 15 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılarak, toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandı.