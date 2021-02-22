Türkiye’nin doğu illeri ve İran, Irak gibi ülkelerden Adana’ya yük getıren tır şoförleri, Adana-İskenderun Otoyolu'ndan çıkıp D-400 Karayolu’na bağlanmak istediklerinde, navigasyonun yönlendirmesiyle kendilerini merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi’nin dar sokaklarında buluyor.

Sokak "çıkmaz sokak" olarak işaretlensin isteği

Mahalle sakinleri 6614. sokak’ta tır şoförlerinin manevra yaptığı sırada evlerinin zarar görmesinden şikâyet ediyor. Tırlar, sokaktan geçtikleri sırada elektrik tellerine zarar verip, günler süren kesintilere de neden oluyor.

Mahalleli, navigasyon sisteminde değişiklik yapılmasını ve sokaklarının çıkmaz sokak olarak işaretlenmesini istiyor.

"Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor "

Mahalle sakinlerinden Sefa Sinç sorunun acilen çözüme kavuşturulmasını talep ettiklerini söyledi:

"Adana’ya gelen tır’lar, otobandan çıkış yaptıklarında navigasyon onları bu sokağa yönlendiriyor. Zaman zaman tır’lar bu sokakta arka arkaya sıralanıyor. Geri dönemiyorlar, ileri gidemiyorlar. Evlerin duvarlarına, elektrik direklerine çarpıyorlar. Sürekli elektrik kesintisi yaşanıyor. tır’ların biri yansa, bu evlerin hepsi tehlikede."