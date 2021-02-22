Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yaralı eşine şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin balkonundan atlayarak yaralanan karısına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta Fatma B'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında firari eş Şahin B.'yi yakaladı.
Olaydan önce eşi Fatma B'yi darp ederek, hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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