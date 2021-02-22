Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları için yarın son gün
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru tarihi yarın saat 23.59'da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuru tarihinin 23 Şubat saat 23.59'da sona ereceğini duyurdu.
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını, "https://osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı ÖSYM
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