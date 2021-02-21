Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ertelenen ALES bugün yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yapılamayan ALES bugün gerçekleştirildi. Sınavda adaylara 100 soru için 150 dakika süre verildi. Adaylara sınav binalarına girişte maske ve dezenfektan da dağıtıldı.
Geçen yıl 1-12 Ekim arasında başvuruları alınan sınav, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenmişti.
Saat 10.15'te başlayan ALES, 81 il, 88 sınav merkezinde gerçekleştirildi.
Adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı, 150 dakika süre verildi.
[Fotoğraf: AA]
Adaylara sınav binalarına girişte maske ve dezenfektan dağıtıldı. Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsesin okul bahçelerine girişine izin verilmedi.
[Fotoğraf: AA]
Sınava giren adaylar, refakatçileri ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
[Fotoğraf: AA]
Sınavdan alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
Etiketler: ALES Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Maske ÖSYM
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