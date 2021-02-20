İzmirli ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Kumsal Cemre Badem, 7 yaşında Türkiye'ye gururu yaşattı. Uluslararası Caribou sınavına giren Cemre, hem dünya birincisi hem de Türkiye birincisi oldu.

Öğrencileri sayısal işlemlere yönlendiren yarışma, bu yıl salgından dolayı internet üzerinden yapıldı.

Çok fazla matematik dersi gördüğünü söyleyen Badem, "Evde de babam bana kendi yaşıma uygun testler çıkartıyordu. Ben de onları çöze çöze matematiğimi daha ileriye getirdim. Hatta ben bu matematik sorularını da 3 yaşımdan beri biliyorum." dedi.

"Beyin Cerrahı olmak istiyorum"

2 bin 283 öğrencinin katıldığı yarışmada soruların tamamını doğru yanıtlayan Cemre'nin hayali bilim insanı olmak.

Küçük Cemre, şunları söyledi:

"Atatürk'ün izinde yürüyen bir genç olarak ülkeme ve insanlığa faydamın dokunacağı işler yapmak istiyorum. Beyin cerrahı olmak istiyorum. Örnek aldığım kişiler tabii ki var. Hepsi benim için çok değerli. Profesör Doktor Uğur Şahin, Profesör Doktor Özlem Türeci ve Aziz Sancar. Ben aynı zamanda annemi ve babamı da örnek alıyorum. Rıza Dedemi de örnek alıyorum."

Matematiğe ilgisini ailesi fark etti

Küçük Cemre'nin matematiğe olan ilgisini ilk ailesi fark etti. Testlere verdiği cevapları ve yanıtları gördükçe matematiğe karşı ilgisinin olduğunu fark ettiklerini dile getiren baba Ferdi Badem, "İnşallah anne baba olarak elimizden geleni yapabiliriz. İnşallah istediği yere ulaşır." dedi.

Cemre, başarısından sonra mutluluğu arkadaşlarıyla paylaştı.