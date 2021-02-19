ÖSYM'nin internet sitesinde verilen bilgiye göre, 2021-YKS'ye başvurular 2 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanlar, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden de sınav başvurularını yapabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar, "Fotoğraf Bilgilerim" bölümündeki "T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonundan güncelleyebilecek. Fotoğraflı T.C. kimlik kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

Başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gereken adaylar, AİS'deki "Profilim" alanında bulunan "HES Kodu Bilgilerim" sayfasına HES kodu bilgisini girecek. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

Başvuru tarihi ve sınav ücreti ödemeleri

Adaylar, seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini 2021-YKS Kılavuzu'nun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile 3 Mart'a kadar yatırabilecek.

Geç başvuru günlerinde ise başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti yatırılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılamayacak.

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi ve benzeri nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını 2021-YKS Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde yapabilecek.

"Adaylar 2021-YKS'ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Adayların sınava girerken iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur: İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının bulunması gerekiyor. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı T.C. kimlik kartını edinmeleri gerekmektedir."

Sınav kapsamındaki bazı puanlandırma yöntemleri

2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor.

2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

"2021-YKS'ye 'Mavi Kartlı' adaylar başvuru yapabilirler mi?" sorusu şöyle yanıtlandı:

"Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar."

Engelli adayların sınava alınabilme süreçleri

Engelli ve sağlık sorunu olan adayların "Engelli Salonları"nda sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet hastanesinden alacağı engelli sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporunun onaylı bir örneği, sağlık durumu, engel bilgi formu, sağlık veya engel durumlarını belirten dilekçeleri ile aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekiyor.

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep edenlere şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmayacak.

Sağlık sorunundan dolayı sınavda kullanması gereken araç gereç bulunan adaylar, sağlık ve engel bilgi formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu ve istenen diğer belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıracak. Adayların durumlarının incelenmesinin ardından sınava alınması uygun görülenler, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda sınava girebilecek.

'Özel gereksinimi vardır' ile Özel Gereksinim Kodu '1' ve üzeri olan adaylara ek süre

Az gören görme engelli ve işitme engelli adayların sınava alınmalarına yönelik sorulara şu şekilde yanıt verildi:

"Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu ve benzeri oranı yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile çocuklar için özel gereksinim raporunda özel gereksinim düzeyi 'Özel gereksinimi vardır (ÖGV)' ile Özel Gereksinim Kodu '1' ve üzeri olan adaylara ek süre verilecek.

İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların engelli sağlık kurulu raporları, sağlık kurulu raporlarında ve sağlık durumu, engel bilgi formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, adayların sınava giriş belgelerine yansıtılır. Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylar bu cihazlarıyla sınav binalarına alınacaklardır ancak cihazlar, adaylar tarafından salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacak."