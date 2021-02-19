Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki köy okulları ve anaokullarında yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler gecikmeli olarak yüz yüze eğitime bugün başladı.
İstanbul'un köy ve kırsal mahallelerindeki öğrenciler için 22 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili sona erdi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmesiyle, İstanbul'un köy okullarındaki öğrenciler okullarına 4 gün gecikmeli gitti.
Silivri'de Beyciler Mukaddes Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu'nda ikinci döneme başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.
Öğrencilerin, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.
İlk ders zilini çalan Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, salgın kuralları çerçevesinde alınan önlemlerle derslere başlandığını belirtti. Artar, yeni dönemde öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Yüz Yüze Eğitim
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