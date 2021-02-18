Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖKDİL Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince, 28 Şubat'ta düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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