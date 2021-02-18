İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Ordu

Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Konya

Konya'nın Hadim ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Giresun

Giresun'da, kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildi.

Balıkesir

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 ilçede kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği duyuruldu.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 18-19 Şubat'ta ara verildi.

Kentte kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.

[Fotoğraf: AA]

Trabzon

Trabzon'un Tonya, Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.

Yomra Kaymakamlığı da ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Samsun

Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi.

Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.

Bursa

Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün de ara verilecek.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Rize

Rize'de olumsuz hava koşulları sebebiyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan ve hamileler de idari izinli sayılacak.

Bingöl

Bingöl'de, Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu kent genelinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilecek.

Çorum

Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.

Yozgat

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilecek.

Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kastamonu

Kastamonu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Eğitime ara verilen ilçeler...

"Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Küre, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Pınarbaşı."

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Bolu ve Zonguldak

Bolu ve Zonguldak'ta da yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.