Birçok ilde yüz yüze eğitime kar engeli
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Ordu
Ordu'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitimin yapılmaması kararlaştırıldı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
Konya
Konya'nın Hadim ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.
Giresun
Giresun'da, kent merkezine bağlı sadece köy okulları ile Bulancak, Doğankent, Güce ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Tirebolu, Şebinkarahisar, Piraziz, Keşap Görele, Espiye, Dereli, Çanakçı ile Çamoluk ilçelerinde de yüz yüze eğitime 18 ve 19 Şubat'ta iki gün süreyle ara verildi.
Balıkesir
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, 12 ilçede kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği duyuruldu.
Sakarya
Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 18-19 Şubat'ta ara verildi.
Kentte kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilk önce 15 Şubat, ardından 16-17 Şubat'ta ara verilmişti.
Trabzon
Trabzon'un Tonya, Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.
Yomra Kaymakamlığı da ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.
Samsun
Samsun'da, Yakakent haricindeki tüm ilçelerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün daha ara verildi.
Kentte, 16 ve 17 Şubat'ta kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verilmişti.
Bursa
Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerindeki bazı okullar ile Yenişehir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara bir gün uzatıldı.
Gümüşhane
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün de ara verilecek.
Kars
Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında, 18 Şubat Perşembe günü, yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.
Rize
Rize'de olumsuz hava koşulları sebebiyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.
Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hastalığı olan ve hamileler de idari izinli sayılacak.
Bingöl
Bingöl'de, Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirmeler sonucu kent genelinde öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitime ara verilecek.
Çorum
Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek.
Yozgat
Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilecek.
Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kastamonu
Kastamonu'nun 13 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi. Eğitime ara verilen ilçeler...
"Abana, Araç, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu, Küre, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü ve Pınarbaşı."
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde aşırı buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Bolu ve Zonguldak
Bolu ve Zonguldak'ta da yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi.
- 07:04
- 06:50
- 06:48
- 06:23
- 05:34