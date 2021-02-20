Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hazırlanan Seyyah isimli oyunun görüntülerini paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.

Evliya Çelebi’den esinlendik “SEYYAH” ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekeleri bir oyun hazırladık.



Dilerseniz EBA’da, dilerseniz ücretsiz uygulamalar burada



Apple https://t.co/lqxfdqO7z7



Android https://t.co/gl0g6sBMQl pic.twitter.com/BsKhJdqjlJ — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 20, 2021

Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabilinecek.