MEB’den yurt dışındaki Türkler için oyun: Seyyah
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yurt dışındaki çocukların Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenebilmesi için tasarladıkları Seyyah isimli oyunu duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından hazırlanan Seyyah isimli oyunun görüntülerini paylaştı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Evliya Çelebi'den esinlendik 'Seyyah' ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekleri bir oyun hazırladık." ifadesini kullandı.
Evliya Çelebi’den esinlendik “SEYYAH” ile yurt dışındaki çocuklarımıza Türkçemizi ve kültürümüzü eğlenerek öğrenip pekiştirecekeleri bir oyun hazırladık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 20, 2021
Dilerseniz EBA’da, dilerseniz ücretsiz uygulamalar burada
Apple https://t.co/lqxfdqO7z7
Android https://t.co/gl0g6sBMQl pic.twitter.com/BsKhJdqjlJ
Bakanlık tarafından hazırlanan oyuna, EBA ve mobil uygulamalar üzerinden ulaşılabilinecek.
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