Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Saray ilçesinde bir evde 107 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Çakmakköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 221 pakette 107 kilo 950 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan C.K. ve Ş.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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