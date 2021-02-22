İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Çakmakköy Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 221 pakette 107 kilo 950 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan C.K. ve Ş.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

