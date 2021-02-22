Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle vatandaşları COVID-19 konusunda uyardı.

Ustaoğlu, 8 ilçede 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulandığını da açıkladı.

Ustaoğlu, "Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadeleriyle vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.