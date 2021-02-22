Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da 68 yerleşim yeri karantinada
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendini koru kentini kurtar" etiketiyle vatandaşları COVID-19 konusunda uyardı.
Ustaoğlu, 8 ilçede 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulandığını da açıkladı.
Ustaoğlu, "Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım" ifadeleriyle vatandaşları koronavirüs konusunda uyardı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina Sosyal Medya
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