Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Muğla’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alınırken, adreslerde uyuşturucu, para, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.
45 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, diğerlerinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 45 kişi hakkında “uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak” suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu
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