Yoğun kar yağışı bazı yerlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars

Kars'ta, karın ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kentin ilçelerinden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8 ve Sarıkamış'ta ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Iğdır

Iğdır'da ise Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Şırnak

Şırnak'ta kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe, Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlde üç günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı Şırnak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde iş makineleri ile temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

[Fotoğraf: AA]

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama yaptı.

Hakkari

Hakkari'de son günlerde etkili olan karın ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapalı olan 1 köy ve 4 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de uzun uğraşlar sonucu Hasköy-Mutki güvenlik yolunu açtı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kastamonu

Kastamonu'da etkili olan kar özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle Ağlı'da 1, Azdavay'da 9, Bozkurt'ta 6, Cide'de 4, Çatalzeytin'de 5, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 18 ve Şenpazar'da 1 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.