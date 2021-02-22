Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Belediyenin su borularını vinçle çalarken yakalandılar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin’in Derik ilçesinde belediyeye ait su boruları ile dev kabloları vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 kişi suçüstü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyaklı Mahallesi’nde Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MARSU) ait malzemeleri çalmaya çalışanlara suçüstü yaptı.
45 metal su borusu ile 270 metre uzunluğundaki alüminyum kabloyu vinçle kamyonete yükleyerek çalmaya çalışan 6 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Hırsızlık
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