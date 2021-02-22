Doğu buz kesti: Ağrı eksi 24 dereceye düştü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Ağrı'da termometreler eksi 24 dereceye kadar düştü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.
En soğuk iller
Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 24, Ardahan'da 23, Erzurum'da 19, Kars'ta 18, Erzincan'da 9, Tunceli'de 4 ve Iğdır'da 3 derece kaydedildi.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 8, Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Erzurum'da 4, Ardahan ve Kars'ta 3 derece olacak.
Kayak merkezleri
Kar kalınlığı, kayak merkezlerinden Palandöken'de 108, Sarıkamış'ta 84 ve Konaklı'da 45 santimetre ölçüldü.
Bölge genelinde buzlanma, don, sis ve pus olayı ile dik ve eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.