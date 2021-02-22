Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, otomobilini bırakıp kaçtı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te polisin “dur” ihtarına uymayarak otomobilini bırakıp kaçan sürücü hakkında yakalanması için çalışma başlatıldı.
Demirçelik kavşağında sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polis ekipleri, uygulama noktasında bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine kovalamaca başladı.
Kaçan sürücü, kovalamacanın ardından Ergenekon Mahallesi Gülgün Sokak’ta otomobili bırakarak kaçtı.
Otomobil, çekici ile çekilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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