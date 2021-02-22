Polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilere ait bir oyun salonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu bilgisine ulaştı.

İçeride çok fazla kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis, önü kafe gibi görünen arkası oyun salonu olan mekanda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve oyun oynandığını tespit etti.

20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası

İçeride bulunan 2’si yaşı küçük 20 kişiye toplam 60 bin 600 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibine pandemi kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken, oyun salonu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.