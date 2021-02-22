Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kafe gibi görünen oyun salonuna operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da yabancı uyruklu kişilere ait kafe görünümlü oyun salonuna polis baskın düzenledi. 20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası kesildi.
Polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilere ait bir oyun salonunun koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette olduğu bilgisine ulaştı.
İçeride çok fazla kişi olduğu yönünde ihbar alan polis, söz konusu adrese baskın düzenledi. Polis, önü kafe gibi görünen arkası oyun salonu olan mekanda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve oyun oynandığını tespit etti.
20 kişiye 60 bin 600 lira para cezası
İçeride bulunan 2’si yaşı küçük 20 kişiye toplam 60 bin 600 lira para cezası uygulandı.
İş yeri sahibine pandemi kurallarını ihlalden idari para cezası uygulanırken, oyun salonu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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