Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, kediye saldırdı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'nde sahibinin, ağızlığı olmadığı halde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sokaktaki kediyi yaraladı. Sahibi ve çok sayıda mahalleli, kediyi kurtarmak için çaba harcadı. Olayın ardından mahalleli köpeğin sahibine tepki gösterdi.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, sokakta gördüğü kediye saldırdı. Sahibi ve mahalleli uzun süre boyunca çaba gösterse de kediyi köpeğin ağzından alamadı.
Olayın ardından bazı kişiler köpeğin sahibine tepki gösterip, saldırmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle, köpeğin sahibini olay yerinden uzaklaştırdı.
Belediye ekipleri, köpeği alarak barınağa götürdü.
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