Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara İstihbarat ve TEM ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatı belirlenen yabancı uyruklu 14 kişi yakalandı.
Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele
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