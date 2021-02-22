İpsala ilçesinde COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor.

Salgın tedbirleri kapsamında toplanan İlçe Hıfzısıhha Kurulu, ilçedeki hareketliliği ve teması azaltmak için halk pazarlarını geçici olarak kapattı.

1 hafta süreyle kapatıldı

Salgının bulaş yollarının önüne geçilmesi için önlemler alınması gerektiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"Salgın tedbirleri kapsamında, hareketliliği, teması ve vaka sayılarını azaltmak ve yerleşim yerleri arasındaki yoğun sirkülasyonu önlemek amacıyla, merkez, beldeler ve köyler de dahil olmak üzere halk pazarları 1 hafta süreyle tedbir amacıyla faaliyet göstermeyecektir. Pazarlarımız bu süreç içerisinde kurulmayacaktır."