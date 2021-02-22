Kısıtlamasının sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde yola koyulan İstanbullular, genellikle kendi araçlarıyla trafiğe çıktı. Bu nedenle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluştu.

Sıcaklığın gece boyu eksi 3’lere kadar inmesi, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'ya ve Avrupa yakasına geçişlerde çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 07.40 itibariyle yüzde 50’yi gördü.

