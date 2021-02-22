İnebolu ilçesine bağlı Karabey köyü İnan Mahallesi'nde ikamet eden yüksek tansiyon hastası Seher Karagözoğlu'nun rahatsızlanması üzerine ailesi, 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kar yağışının etkili olduğu İnebolu’da sağlık ekipleri, yolu kardan dolayı kapalı olan hastaya ulaşabilmek için AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen AFAD ve UMKE ekipleri, paletli kar üstü aracı ile köye yaklaşık 750 metre kadar yaklaştı. Paletli kar aracı daha ileriye gidemeyince ekipler, hasta Seher Karagözoğlu’nun evine kadar yürüdü.

Evde UMKE ekiplerince ilk kontrolleri yapılan Seher nine, kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan yerde yürümekte güçlük çekince ekipler tarafından sırtta taşındı. Karda yürümekte güçlük çekilince, Seher nine bu kez de sedyeye bağlanarak paletli kar üstü araca kadar taşındı.

Seher Karagözoğlu, paletli kar aracı ile ilçeye kadar götürülerek burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yüksek tansiyon hastası Seher nine, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.