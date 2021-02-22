Geçen hafta yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları Türkiye'yi terk etti. Yeni haftada yağışsız bir hava hakim olacak.

Uzmanlar özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor. İç kesimlerde zirai don görülebilir.

Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Deniz seferlerinde aksaklıklar yaşanabilir.

Sıcaklıklar artacak

Gündüz ise bol güneş ile beraber sıcaklıkların mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. Özellikle Çarşamba'dan itibaren sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dağlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar nasıl olacak?

Üç büyük şehirde hafta sonuna doğru hava ısınacak. Ankara ve İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren sıcaklıklar 12, İzmir'de 18 dereceye kadar yükselecek.