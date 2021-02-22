Bu hafta hava nasıl olacak?
Geçen hafta etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk etti. Ancak yeni haftanın başında da soğuk etkili olacak. Hafta ortasında ise güneş yüzünü gösterecek. Çarşamba'dan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.
Geçen hafta yurt genelinde etkili olan Sibirya soğukları Türkiye'yi terk etti. Yeni haftada yağışsız bir hava hakim olacak.
Uzmanlar özellikle iç kesimlerde buzlanma ve don riskine karşı uyarıyor. İç kesimlerde zirai don görülebilir.
Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak. Deniz seferlerinde aksaklıklar yaşanabilir.
Sıcaklıklar artacak
Gündüz ise bol güneş ile beraber sıcaklıkların mevsim normallerine gelmesi bekleniyor. Özellikle Çarşamba'dan itibaren sıcak hava kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayacak.
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu dağlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de sıcaklıklar nasıl olacak?
Üç büyük şehirde hafta sonuna doğru hava ısınacak. Ankara ve İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren sıcaklıklar 12, İzmir'de 18 dereceye kadar yükselecek.