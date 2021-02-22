Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 01:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeği kurtarmak için yola atlayan minik Kerem hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul TEM Bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yola çıkan köpeği kurtarmak isterken araba çarpan 8 yaşındaki Kerim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kerim'e çarpıp kaçan sürücü ise yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı yolu mevkiinde meydana geldi.
8 yaşındaki Kerim Doğan, TEM Bağlantı yolu üzerinde köpeğin yola çıktığını görmesi üzerine yola fırladı.
Bu sırada yolda seyir halinde olan bir sürücü, yola çıkan çocuğa çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır şekilde yaralanan Doğan’ı hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Kerim Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kerim'e çarpıp kaçan sürücü ise yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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