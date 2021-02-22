Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi tarafından, denizlerde balık stoklarının azalmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütülüyor.

Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nde bulunan Deniz Canlıları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde bazı balık çeşitleri yetiştiriliyor. Merkezde son 4 yılda üretilen yaklaşık 25 bin çipura ve levrek yavrusu denize salındı.

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umur Önal, denizlerde balık stoklarının azalması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Önal, bunun için tesiste yetiştirdikleri balıkları denizle buluşturduklarını anlattı:

"İlk 2 sene yaklaşık 10 bin levrek bıraktık. Son 2 yıldır da tesislerimizde çipura lavrası üretiyoruz. Bu balıkları 3-4 aylık süreçten sonra 1-5 gram ağırlıktayken denize bırakıyoruz. Böylece 4 yılda yaklaşık 25 bin balığı denizle buluşturduk."

