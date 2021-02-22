Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Şair Abdullah Satoğlu Sokak'taki temizlik firmasında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda iskambil kağıtları ele geçirdi.

İş yerinde Covid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 7 kişiye 29 bin 400 lira ceza kesildi.