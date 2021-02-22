Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakırköy’de 2 saldırgan İETT otobüsünün önünü keserek tehdit etti
İstanbul Bakırköy’de 2 kişi, İETT otobüsünün önünü otomobille keserek tehdit etti. Otobüs şoförünün kendilerini cep telefonuyla kaydettiğini gören saldırganlar, otomobilin plakasını sökerek uzaklaştı.
Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Uzun bir süre yolda korna çalarak şoförü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti.
İETT şoförü Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak saldırganların görüntülerini çekmeye başladı. Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.
İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.
Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.
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