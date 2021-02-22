Bakırköy-Boğazköy seferini yapan İETT şoförü Murat Filiz, son seferini yaptığı sırada bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırıldı. Uzun bir süre yolda korna çalarak şoförü taciz eden kişi ardından otobüsün önünü kesti.

İETT şoförü Filiz, hemen cep telefonu kamerasını açarak saldırganların görüntülerini çekmeye başladı. Bunu gören magandalar önce otomobilin plakasını yerinden söktü ardından şoförüne kapıları açmasını istedi.

İETT şoförü içinde yolcu bulunan otobüsün kapıları açmayarak olası bir kavganın yaşanmasını engelledi.

Otomobilin sürücüsü ve arkadaşı hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı.



