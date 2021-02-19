Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın balkondan atladı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da eşi tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, evinin balkonundan atladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Şahin B, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde eşi Fatma B'ye fiziksel şiddet uyguladı.
Darbedilen kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından üçüncü katın balkonundan atladı.
Ağır yaralanan üç çocuk annesi Fatma B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayı haber alan polis ekipleri, Şahin B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan kadının evinin balkonundan atlaması, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kadına Şiddet
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