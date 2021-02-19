Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya’dan güzel bir hatıra
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya Camii’nde yaptığı sohbet sırasında yanında kedinin de bulunduğu fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Rahmeti ve bereketi bol “üç ayların” habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dün idrak edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının ardından düzenlenen ilk Regaip Kandili programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı.
Erbaş, kürsüden konuşma yaptığı sırada yanında bulunan kediyi sosyal medya hesabından “Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra" notuyla paylaştı.
Regaib gecesini idrak ettiğimiz Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden güzel bir hatıra pic.twitter.com/Jl26oG9Ovu— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) February 18, 2021
Etiketler: Ali Erbaş Ayasofya Camii Diyanet İşleri Başkanlığı
Sıradaki Haber
Antalya'daki çatı yangını hasara neden oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz